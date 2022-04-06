Зеленський відзначив, що Ірландія з перших днів російського вторгнення – на боці добра, тобто України.

До речі Ірландія підтримує заявку України на членство в ЄС, – прем'єр-міністр Мартін

Ірландія ні секунди не сумнівалась

Країна не сумнівалась, чи допомагати нам, а одразу почала це робити.

І хоча ви – нейтральна країна, ви не залишилися нейтральними до горя й страждань, які Росія принесла українцям,

– наголосив Зеленський.

Він подякував ірландцям за гуманітарну та фінансову підтримку, за підтримку санкцій проти Росії, за турботу про українців, які знайшли безпеку в цій країні.

Президент закликав Ірландію переконувати партнерів з ЄС щодо жорсткіших санкцій проти Росії. До таких, які реально зупинять військову машину Росії.

Політик запросив Ірландію приєднатись до відновлення України

Зеленський вкотре наголосив, що вже зараз потрібно думати про відновлення нашої країни після війни.

"Ми запрошуємо провідні країни планети взяти участь у відбудові України. Зрозуміло, що я запрошую Ірландію взяти участь у цьому проєкті. Наприклад, у нашій Херсонській області", – відзначив Зеленський.

Він додав, що, об'єднавши наші сили, ми покажемо – Україна та Ірландія разом здатні зробити значно більше, ніж планувала зруйнувати найбільша держава планети.

Дивіться виступ Зеленського перед політиками Ірландії: