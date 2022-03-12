Глава государства отметил, что есть несколько способов закрыть небо

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с иностранными журналистами, сообщает 24 канал. По словам президента, можно сделать вывод, что небо над Украиной не будут закрывать, пока это не коснется стран НАТО.

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Мне кажется, что они будут сидеть в кафе и, пока бомба не прилетит в это кафе, они не поверят, что это произойдет с ними. И до этого момента никто небо закрывать не будет,

– сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что есть несколько способов закрыть небо. Речь идет о противоракетной обороне и самолетах. Украина была готова купить противоракетные комплексы и даже самолеты, но получила отказ.

Президент отметил, что все в мире готовы помочь закрытому небу, "но не те готовы, кто решает этот вопрос".

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