Согласованной позиции относительно того, чтобы взять Украину в НАТО – нет и не было

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с иностранными журналистами, сообщает 24 канал. Что касается членства Украины в НАТО, то глава государства сказал, что "вопрос в лидерах" Альянса.

Кстати В переговорный процесс должны быть привлечены другие лидеры, доверять России не можем, – Зеленский

Зеленский отметил, что согласованной позиции относительно того, чтобы взять Украину в НАТО – нет и не было.

Согласованной позиции относительно того, что Украину возьмут в НАТО – я не вижу,

– сказал Зеленский.

У НАТО нет согласованности по закрытию неба

Президент заявил, что у НАТО нет согласованной позиции по закрытию неба над Украиной.

"Когда мы говорим о закрытии неба, даже в таких мелочах, я считаю для лидеров НАТО, и таких важных вещах для жизни украинцев, согласованной позиции нет", – сказал Зеленский.

Также он обратил внимание, что Украине и НАТО не удается решить не только вопрос закрытия неба, но и поставки некоторого оружия.

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