Узгодженої позиції щодо того, щоб взяти Україну в НАТО – немає і не було
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції з іноземними журналістами, повідомляє 24 канал. Щодо членства України в НАТО, то глава держави сказав, що "питання у лідерах" Альянсу.
До речі До переговорного процесу мають бути залучені інші лідери, довіряти Росії не можемо, – Зеленський
Зеленський зазначив, що узгодженої позиції щодо того, щоб взяти Україну в НАТО – немає і не було.
Узгодженої позиції щодо того, щоб Україну візьмуть у НАТО – я не бачу,
– сказав Зеленський.
У НАТО немає узгодженості щодо закриття неба
Президент заявив, що в НАТО немає узгодженої позиції щодо закриття неба над Україною.
"Коли ми говоримо про закриття неба, навіть у таких дрібницях, я вважаю для лідерів НАТО, і таких важливих речах для життя українців, узгодженої позиції – немає", – сказав Зеленський.
Також він звернув увагу, що Україна та НАТО не вдається розв'язати не тільки питання закриття неба, але й постачання деякої зброї.
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