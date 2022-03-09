Об этом президент Украины сказал во время обращения 9 марта, сообщает 24 канал. Он отметил, что каждый политик-изменник ответит за свои действия.

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"Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию. Некоторые снова работают на раскол, вопреки единству", – заметил Зеленский.

Он заверил, что видит каждое действие подобных политиков.

Я хочу сказать одно и только раз. Вижу, что вы делаете. Если я услышу еще один сигнал – ответ будет быстрым, как и положено в военное время,

– подчеркнул президент.

Обращение Зеленского от 9 марта: смотрите видео

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