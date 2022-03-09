Про це президент України сказав під час звернення 9 березня, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що кожен політик-зрадник відповість за свої дії.
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"Ми отримуємо різні сигнали про те, що деякі політики знову шукають ниточки в Росію. Деякі знову працюють на розкол, всупереч єдності", – зауважив Зеленський.
Він запевнив, що бачить кожну дію таких політиків.
Я хочу сказати одне і тільки один раз. Бачу, що ви робите. Якщо я почую ще один сигнал – відповідь буде швидкою, як і належить у воєнний час,
– наголосив президент.
Звернення Зеленського від 9 березня: дивіться відео
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