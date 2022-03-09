Глава держави розповів про те, як Україна 14-ий день захищається від загарбників. Він зауважив, що нема такого куточка на планеті, де б не чули про героїзм українців.
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Масштаб загрози – максимальний, – президент
Масштаб загрози – максимальний. Окупаційний контингент завів на нашу територію вже майже всіх, кого збирали для вторгнення. Але й масштаб нашої відповіді – максимальний,
– пояснив Зеленський.
У росіян є по максимуму техніка та накази вбивати, а в українців – ще й народ та реальне бажання перемогти та очистити свою землю.
Зеленський процитував Шевченка
І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі,
– процитував Кобзаря глава держави.
Зеленський наголосив, що саме мрія Шевченка – очистити українську землю і ця мрія зараз реальна. Нема зараз такого куточка Землі, де б не знали, з яким героїзмом наш народ захищає свою землю.
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Українська армія та тероборона взяли багато трофеїв
Українські військові та тероборона взяли на полі бої багато трофеїв: мовиться і про танки, і про БМП, боєприпаси. Це працюватиме на нашу оборону.
Все більше солдатів та командирів противника задають собі дуже просте питання: для чого їх сюди послали на цю чужу землю? І у нас нема відповіді, окрім одного слова – загибель,
– сказав президент.
Глава держави звернувся до військових агресора російською мовою. Він зазначив, що Україна не буде здаватись. Зеленський закликав не вірити своїм командирам і спробувати врятуватись. Пора закінчувати цю війну і повертатись додому.
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Дивіться звернення президента Зеленського від 9 березня: