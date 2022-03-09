На відео можна побачити десяток мешканців Скадовська, які не побоялися боронити своє місто. Вони кричали до окупантів, що їх тут ніхто не чекав, і що їм пора геть, передає 24 канал.

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Містяни обіцяють не піти, поки окупанти не покинуть Скадовськ

Ми нікуди не підемо, поки ви не покинете наше місто. Ми – мирне місто. Ми ні на кого не нападали. Чого приперлися сюди? Ідіть вже!,

– кричить одна з бабусь.

Також можна почути, як один з чоловіків кинув репліку: "Та в них в голові н***я нема".

І це все мирні мешканці Скадовська кричали озброєним до зубів ворожим солдатам. Їх, можна зауважити, близько 20 осіб. Самі орки, до слова, обступили мерію міста.

Дивіться, як хоробрі мешканці Скадовська проганяють окупантів:

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