Глава государства рассказал о том, как Украина 14-ый день защищается от захватчиков. Он отметил, что нет такого уголка на планете, где бы не слышали о героизме украинцев.

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Масштаб угрозы – максимальный, – президент

Масштаб угрозы – максимальный. Оккупационный контингент завел на нашу территорию уже почти всех, кого собирали для вторжения на территорию нашей страны. Но и масштаб нашего ответа – максимальный,

– пояснил Зеленский.

У россиян есть по максимуму техника и приказы убивать, а у украинцев – еще и народ и реальное желание победить и очистить свою землю.

Зеленский процитировал Шевченко

І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син і буде мати і будуть люди на землі,

– процитировал Кобзаря глава государства.

Зеленский подчеркнул, что мечта Шевченко – очистить украинскую землю и эта мечта сейчас реальна. Нет сейчас такого уголка Земли, где бы не знали, с каким героизмом наш народ защищает свою землю.

Важно! Глава государства отметил, что враг может разрушить стены и дома, а также предприятия, однако никогда не доберется до украинской души.

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Украинская армия и тероборона взяли много трофеев

Украинские военные и тероборона взяли на поле боя много трофеев: говорится и о танках, и о БМП, боеприпасах. Это будет работать на нашу оборону.

Все больше солдат и командиров противника задают себе очень простой вопрос: для чего их сюда послали на эту чужую землю? И у нас нет ответа, кроме одного слова – гибель,

– сказал президент.

Глава государства обратился к военным агрессора на русском языке. Он отметил, что Украина не будет сдаваться. Зеленский призвал не верить своим командирам и попытаться спастись. Пора заканчивать эту войну и возвращаться домой.

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Смотрите обращение президента Зеленского от 9 марта: