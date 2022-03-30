Пентагон отмечает, что за "перемещение" началось за последние 24 часа.

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По их данным, около 20% российских сил, двигавшихся на Киев, теперь направляются в Беларусь.

Они собираются перегруппировать войска, пополнить запасы и, вероятно, будут использовать их где-нибудь в Украине. Но сейчас мы точно видим, что "перемещение" происходит,

– сказал спикер Пентагона Джон Кирби.

Он также подчеркнул, что если Россия серьезно относится к своему заявлению о деэскалации, она "должна направить эти войска в воинские части в РФ и прекратить атаковать Киев путем бомбардировки, артиллерией и авиаударами".

Джон Кирби уточнил, что Пентагон видит, как российские войска, атаковавшие столицу с севера и северо-запада, "перемещаются" из сил, выброшенных против Чернигова и Сум в Беларусь.

К слову, накануне российские власти заявили, что якобы будут "отводить войска" с территории Киевской и Черниговской областей. В Генштабе Вооруженных Сил сообщили, что враг частично выполняет сказанное. Подробности – читайте здесь.

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