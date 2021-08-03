Об этом рассказал представитель президента Зеленского Сергей Никифоров. Он отметил, что некоторые страны смогли сразу раскрыть свое участие в саммите.

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На участников саммита давит Россия, – Никифоров

Любая страна, которая 100% подтверждает свое участие в Крымской платформе, испытывает давление дипломатов или даже спецслужб России. Это вопрос того, как страна может сопротивляться этому давлению – для кого-то он посильный, а для кого-то – нет,

– отметил Никифоров.

По словам пресс-секретаря главы государства, именно поэтому некоторые страны до последнего держат в секрете свое участие в платформе.

В МИД думают о формате мероприятия в следующем году

Отметим, что ранее в МИД сообщили, что размышляют над тем, чтобы проводить мероприятие в рамках ООН. Ведь проводить саммит ежегодно Украина не в состоянии.

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