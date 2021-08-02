О том, что еще одна страна объявила об участии в саммите, Владимир Зеленский рассказал во время форума "Украина 30".
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Еще одна страна присоединилась к Крымской платформе
Президент отметил, что инициативу поддержали десятки международных партнеров. А Украина возвращает Крым в мировую повестку дня, чтобы вернуть его домой.
Свое участие в саммите уже подтвердили США, Великобритания, Польша, Турция, страны Балтии, Франция, Германия, многие другие страны ЕС, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и всего 29 стран,
– отметил глава государства.
По его словам, страны-участницы саммита 23 августа планируют подписать декларацию о "совместных договоренностях и совместных намерениях".
Напомним, 28 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что к Крымской платформе присоединилась 28-ая страна.
Крымская платформа: что известно
- Владимир Зеленский анонсировал создание Крымской платформы в сентябре 2020 года. Целью инициативы является консолидация сил по деоккупации Крыма.
- Первый саммит платформы проведут 23 августа 2021 года – накануне Дня Независимости Украины.
- Представителем Евросоюза будет Жозеп Боррель, а США представит министр транспорта Питер Буттиджедж.