Некоторые выводы аудита УКФ являются не совсем хорошими, – Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что определенные выводы аудита украинского культурного фонда являются "не совсем хорошими". Впоследствии, там может состояться и ревизия.
Источник:"Радио Свобода"
По словам Ткаченко, важно, чтобы проекты, которые поддерживает УКФ, были значимыми и полезными для общества. Именно из-за их очевидного эффекта и оказывают гранты.
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Что важно для УКФ
Ткаченко отметил, что его не очень интересуют лица, возглавляющие Украинский культурный фонд. Как отметил министр, значительно важнее прозрачность соблюдения процедур, правил, законов и постоянство этой институции.
Состоялся аудит и, кажется, будет ревизия. Там есть определенные выводы аудита не совсем хорошие,
– заявил Ткаченко.
Министр также отметил, что никогда не вмешивался в деятельность Украинского культурного фонда.
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Украинский культурный фонд: что известно
- УКФ – государственное учреждение, созданное в 2017 году для содействия развитию культуры. Оно оказывает государственную финансовую поддержку инициативам в сфере культуры и креативных индустрий.
- Поддержка проектов УКФ происходит на конкурсной основе.
- За годы своей деятельности Украинский культурный фонд получал из государственного бюджета, в среднем, около 700 миллионов гривен.
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