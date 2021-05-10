Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что определенные выводы аудита украинского культурного фонда являются "не совсем хорошими". Впоследствии, там может состояться и ревизия.

По словам Ткаченко, важно, чтобы проекты, которые поддерживает УКФ, были значимыми и полезными для общества. Именно из-за их очевидного эффекта и оказывают гранты.

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Что важно для УКФ

Ткаченко отметил, что его не очень интересуют лица, возглавляющие Украинский культурный фонд. Как отметил министр, значительно важнее прозрачность соблюдения процедур, правил, законов и постоянство этой институции.

Состоялся аудит и, кажется, будет ревизия. Там есть определенные выводы аудита не совсем хорошие,

– заявил Ткаченко.

Министр также отметил, что никогда не вмешивался в деятельность Украинского культурного фонда.

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