Александр Ткаченко подтвердил, что украинская молодежь находится в едином культурно-развлекательном пространстве с Россией. Глава Минкульта не исключает, что именно через него Россия может распространять свои нарративы.

По словам Ткаченко, украинская власть должна поддерживать все украинское, чтобы противостоять негативному влиянию российского медиапространства.

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Ткаченко отметил, что в Украине также есть популярные украиноязычные блогеры и артисты, которые пишут украинские песни.

У нас недавно была дискуссия о формах прямой или косвенной поддержки со стороны государства их творчества. Потому что мы поддерживаем институции и редко поддерживаем индивидуальных создателей контента,

– отметил глава Минкульта.

Он добавил, что те же гранты Украинского культурного фонда могли бы быть направлены на поддержку конкретных украинских музыкантов, блогеров. Как пояснил Ткаченко, их популяризация автоматически снижает вес, который имеют российские блогеры сейчас в нашем пространстве. В то же время Ткаченко отметил, что сейчас украинская молодежь достаточно патриотическая и понимает, где она живет.

Добавим, что Россия ведет гибридную войну на востоке Украины, используя не только оружие, но и пропаганду, К примеру, детей, которые проживают и обучаются в оккупированных Россией городах, начали уже запугивать "злыми украинцами". В частности, в городе Ясиноватая, Донецкой области, это делают сами учителя.