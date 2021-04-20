Олександр Ткаченко підтвердив, що українська молодь перебуває в єдиному культурно-розважальному просторі з Росією. Очільник Мінкульту не виключає, що саме через нього Росія може розповсюджувати свої наративи.

За словами Ткаченка, українська влада має підтримувати все українську, аби протистояти негативному впливу російського медіапростору.

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Ткаченко зауважив, що в Україні також є популярні україномовні блогери та артисти, які пишуть українські пісні.

У нас нещодавно була дискусія про форми прямої або непрямої підтримки з боку держави їх творчості. Тому що ми підтримуємо інституції й рідко підтримуємо індивідуальних творців контенту,

– зазначив очільник Мінкульту.

Він додав, що ті ж гранти Українського культурного фонду могли б бути спрямовані на підтримку конкретних українських музикантів, блогерів. Як пояснив Ткаченко, їх популяризація автоматично знижує вагу, яку мають російські блогери зараз в нашому просторі. Водночас Ткаченко наголосив, що зараз українська молодь досить патріотична і розуміє, де вона живе.

Додамо, що Росія веде гібридну війну на сході України, використовуючи не лише зброю, але й пропаганду, До прикладу, дітей, які проживають та навчаються в окупованих Росією містах, почали вже залякувати "злими українцями". Зокрема у місті Ясинувата, що на Донеччині, це роблять самі вчителі.