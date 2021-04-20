Очільник Мінкульту прокоментував штрафи у мовному законі. Він вважає, що українці відзначили б коректність ініціативи, якби штрафи спочатку накладали на чиновників.

Ткаченко наголосив, що деякі політики отримують державні гроші, а самі не говорять українською. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Ткаченко зауважив, що не хотів би, аби штрафи "перетворювали у фетиш" чи інструмент зведення рахунків.

Давайте почнемо штрафувати чиновників спочатку. А потім перейдемо до звичайних людей, які працюють в кафе і можуть забути якісь українські слова,

– наголосив урядовець.

Штрафи можуть відтермінувати

Міністр відзначив, що у депутатів є думки подати поправки і відкласти штрафи для населення у побутовій сфері. Ткаченко підтримує таку позицію.

Він зазначив, що виступає за "лагідну українізацію" та проти штрафів для простих людей. "Навіть коли ми говоримо про сферу побуту, коли штрафи накладаються на конкретне підприємство, це все одно через звичайних людей. Тому спочатку – чиновники, а потім вже говорити про інші штрафи", – підсумував міністр. Що відомо про штрафи Уся сфера обслуговування в Україні з 16 січня 2021 перейшла на українську мову.

Тепер до відвідувачів та клієнтів мають звертатися лише українською. Виняток – людина сама попросить звертатися до неї іншою мовою

Що робити, якщо відмовляються обслуговувати українською / Інфографіка 24 каналу



Закон про мову / Інфографіка 24 каналу