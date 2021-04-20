Глава Минкульта прокомментировал штрафы в языковом законе. Она считает, что украинцы отметили бы корректность инициативы, если бы штрафы изначально накладывали на чиновников.

Ткаченко подчеркнул, что некоторые политики получают государственные деньги, а сами не говорят на украинском. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Кстати Ткаченко рассказал, будут ли еще закрывать телеканалы в Украине

Ткаченко отметил, что не хотел бы, чтобы штрафы "превращали в фетиш" или инструмент сведения счетов.

Давайте начнем штрафовать чиновников сначала. А потом перейдем к обычным людям, которые работают в кафе и могут забыть какие-то украинские слова,

– подчеркнул чиновник.

Штрафы могут отсрочить

Министр отметил, что у депутатов есть мысли подать поправки и отложить штрафы для населения в бытовой сфере. Ткаченко поддерживает такую позицию.

Он отметил, что выступает за "ласковую украинизацию" и против штрафов для простых людей.

"Даже когда мы говорим о сфере быта, когда штрафы накладываются на конкретное предприятие, это все равно через обычных людей. Поэтому сначала – чиновники, а потом уже говорить о других штрафах", – подытожил министр.

Что известно о штрафах

Вся сфера обслуживания в Украине с 16 января 2021 года перешла на украинский язык.

Теперь, к посетителям и клиентам должны обращаться только на украинском. Исключение – человек сам попросит обращаться к нему на другом языке

Что делать, если отказываются обслуживать на украинском / Инфографика 24 канала



Закон о языке / Инфографика 24 канала