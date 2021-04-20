Российское информационное влияние в Украине все еще присутствует. Так как заблокированные телеканалы Медведчука были лишь очевидной частью айсберга.

Поэтому сейчас стоит сосредоточиться на том, как противодействовать непосредственно кремлевским медиа. Такое мнение высказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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"Не украинским медиа, а непосредственно российским, которые присутствуют у нас на разных платформах и в достаточно большом объеме", – отметил чиновник.

Он объяснил, что в Украине до сих пор доступны российские каналы, многие провайдеры их не блокируют. Несмотря на запреты, они присутствуют в информационном пространстве.

Кроме этого, Ткаченко также отметил, что медведчуковские телеканалы выполняли определенную повестку дня, работая по темникам Кремля.

"Они были такой очевидной частью айсберга, который называется "российское информационное влияние на территории Украины", – подытожил он.

О блокировании каналов Медведчука

По словам Ткаченко, решение относительно каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина" является исключительным. Сейчас он не видит существенных оснований вводить санкции в отношении других украинских телеканалов.

Министр культуры и информационной политики также отметил, что важно действовать в легальном поле. Именно поэтому большое значение имеет закон о медиа.

Важны действия, которые могут предпринять органы власти в отношении таких медиа, – которые у нас итак в принципе запрещены, но де-факто они есть,

– добавил он.

Заметим, что Украина официально обращалась к Youtube с просьбой заблокировать на ресурсе каналы Медведчука. Однако видеохостинг пока не ответил.

Совет нацбезопасности и Украины в начале февраля ввел санкции против Тараса Козака, соратника Медведчука из ОПЗЖ.

Под ограничения попали и 8 компаний, которые владеют ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Телеканалы прекратили вещание.

Работники заблокированных медиа запустили новый телеканал на базе львовского регионального – "Первый независимый".



Санкции против Козака и его телеканалов / инфографика 24 канала