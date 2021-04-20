Украина официально обращалась к Youtube с просьбой заблокировать на ресурсе медведчуковские каналы. Однако видеохостинг пока никак не ответил украинской стороне.

Об этом в интервью изданию рассказал министр культуры Александр Ткаченко. По его словам, Украина уже неоднократно обращалась к Youtube, чтобы заблокировать трансляции этих каналов.

Читайте также Медведчуковский "Первый независимый" аккредитовали в Раде: фотодоказательство

Youtube не отвечает на обращения Украины

Обращение было, было и повторное обращение, потому что после этого были другие решения по поводу санкций по Медведчуку. Ответа пока не было,

– заявил Ткаченко.

Напомним, ранее Ткаченко сообщал, что Минкульт направил в компанию YouTube запрос о блокировании медведчуковских каналов. В то же время Владимир Зеленский заявил, что ведется работа над пожизненным баном каналов в Youtube.

Блокирование медведчуковских каналов

Зеленский 2 февраля 2021 года подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против соратника Медведчука Тараса Козака.

В результате каналы, которые принадлежат политику, ZIK, "112 Украина", NewsOne заблокировали. Они прекратили вещание, однако все еще ведут трансляции в Youtube.



Санкции против Козака / Инфографика 24 канала