Youtube не відповів на звернення України про закриття медведчуківських каналів
Україна офіційно зверталася до Youtube з проханням заблокувати на ресурсі медведчуківські канали. Однак відеохостинг наразі ніяк не відповів українській стороні.
Джерело:"РБК-Україна"
Про це в інтерв'ю виданню розповів міністр культури Олександр Ткаченко. За його словами, Україна вже неодноразово зверталася до Youtube, щоб заблокувати трансляції цих каналів.
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Youtube не відповідає на звернення України
Звернення було, було і повторне звернення, тому що після цього були інші рішення з приводу санкцій по Медведчуку. Відповіді поки що не було,
– заявив Ткаченко.
Нагадаємо, раніше Ткаченко повідомляв, що Мінкульт скерував у компанію YouTube запит про блокування медведчуківських каналів. Водночас Володимир Зеленський заявив, що ведеться робота над довічним баном каналів в Youtube.
Блокування медведчуківських каналів
- Зеленський 2 лютого 2021 року підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака.
- Унаслідок цього канали, які належать політику, ZIK, "112 Україна", NewsOne заблокували. Вони припинили мовлення, однак все ще ведуть трансляції в Youtube.
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