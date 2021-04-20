Україна офіційно зверталася до Youtube з проханням заблокувати на ресурсі медведчуківські канали. Однак відеохостинг наразі ніяк не відповів українській стороні.

Про це в інтерв'ю виданню розповів міністр культури Олександр Ткаченко. За його словами, Україна вже неодноразово зверталася до Youtube, щоб заблокувати трансляції цих каналів.

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Youtube не відповідає на звернення України

Звернення було, було і повторне звернення, тому що після цього були інші рішення з приводу санкцій по Медведчуку. Відповіді поки що не було,

– заявив Ткаченко.

Нагадаємо, раніше Ткаченко повідомляв, що Мінкульт скерував у компанію YouTube запит про блокування медведчуківських каналів. Водночас Володимир Зеленський заявив, що ведеться робота над довічним баном каналів в Youtube.

Блокування медведчуківських каналів

Зеленський 2 лютого 2021 року підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака.

Унаслідок цього канали, які належать політику, ZIK, "112 Україна", NewsOne заблокували. Вони припинили мовлення, однак все ще ведуть трансляції в Youtube.



Санкції проти Козака / Інфографіка 24 каналу