Російський інформаційний вплив в Україні все ще присутній. Адже заблоковані телеканали Медведчука були лише очевидною частиною айсберга.

Тож зараз варто зосередитися на тому, як протидіяти безпосередньо кремлівським медіа. Таку думку висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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"Не українським медіа, а безпосередньо російським, які присутні у нас на різних платформах і в досить великому обсязі", – зауважив урядовець.

Він пояснив, що в Україні досі доступні російські канали, багато провайдерів їх не блокують. Попри заборони, вони присутні в інформаційному просторі.

Крім цього, Ткаченко також наголосив, що медведчуківські телеканали виконували певний порядок денний, працюючи за темниками Кремля.

"Вони були такою очевидною частиною айсберга, який називається "російський інформаційний вплив на території України", – підсумував він.

Про блокування каналів Медведчука

За словами Ткаченка, рішення щодо каналів NewsOne, ZIK та "112 Україна" є винятковим. Наразі він не бачить суттєвих підстав вводити санкції щодо інших українських телеканалів.

Міністр культури та інформаційної політики також наголосив, що важливо діяти у легальному полі. Саме тому велике значення має закон про медіа.

Важливі дії, які можуть зробити органи влади щодо таких медіа – які у нас і так в принципі заборонені, але де-факто вони є,

– додав він.

Зауважимо, що Україна офіційно зверталася до Youtube з проханням заблокувати на ресурсі канали Медведчука. Однак відеохостинг наразі не відповів.

Чому заблокували канали NewsOne, ZIK та "112 Україна": коротко

Рада нацбезпеки та України на початку лютого запровадила санкції проти Тараса Козака, соратника Медведчука з ОПЗЖ.

Під обмеження потрапили й 8 компаній, які володіють ZIK, "112 Україна" та NewsOne. Телеканали припинили мовлення.

Працівники заблокованих медіа запустили новий телеканал на базі львівського регіонального – "Перший незалежний".



Санкції проти Козака та його телеканалів / Інфографіка 24 каналу

