Оккупанты уничтожили большую часть города. Из-за постоянных обстрелов жители должны постоянно прятаться в подвалах.

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Из-за российского террора на территории Бучи едва ли не ежедневно гибнут мирные люди.

Операция Путина по уничтожению украинцев продолжается

Сегодня, 12 марта, в городе устроили братскую могилу на территории местной церкви – похоронили 67 человек.

Вот это и есть вся "специальная операция" по уничтожению украинцев! Не простим и не забудем,

– сказал представитель Киевской ОГА Ярослав Добрянский.