Оккупанты уничтожили большую часть города. Из-за постоянных обстрелов жители должны постоянно прятаться в подвалах.
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Из-за российского террора на территории Бучи едва ли не ежедневно гибнут мирные люди.
Операция Путина по уничтожению украинцев продолжается
Сегодня, 12 марта, в городе устроили братскую могилу на территории местной церкви – похоронили 67 человек.
Вот это и есть вся "специальная операция" по уничтожению украинцев! Не простим и не забудем,
– сказал представитель Киевской ОГА Ярослав Добрянский.