Окупанти знищили більшу частину міста. Через постійні обстріли мешканці повинні постійно ховатися у підвалах.

До теми Росіянка з Ірпеня назвала окупантів "сволотою" за те, як вони поводяться в Україні

Через російський терор на території Бучі чи не щодня гинуть мирні люди.

Операція Путіна по знищенню українців триває

Сьогодні, 12 березня, у місті влаштували братську могилу – на території місцевої церкви поховали 67 людей.

Ось це і є вся "спеціальна операція" по знищенню українців! Не простимо і не забудемо,

– сказав представник київської ОДА Ярослав Добрянський.