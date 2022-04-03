Как следствие – в некоторых районах Одессы вспыхнули пожары. Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

К слову Одессу атаковали с воздуха: часть ракет сбила система ПВО

Предварительной информации о пострадавших нет.

Он добавил, что сейчас над тушением пожаров работают спасатели. Поэтому Братчук призвал одесситов не паниковать.

Ситуация действительно под контролем, ГСЧС успешно работает,

– сообщил пресс-секретарь ОВА.

Также он поблагодарил силы воздушной обороны. Известно, что часть вражеских ракет сбили системы ПВО, однако дополнительные детали в ОВА озвучат позже.

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