Як наслідок – у деяких районах Одеси спалахнули пожежі. Про це в ефірі 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

До слова Одесу атакували з повітря: частину ракет збила система ППО

Попередньої інформації щодо постраждалих немає.

Він додав, що зараз над гасінням пожеж працюють рятувальники. Тож Братчук закликав одеситів не панікувати.

Ситуація справді під контролем, ДСНС успішно працює,

– повідомив речник ОВА.

Також він подякував силам повітряної оборони. Відомо, що частини ворожих ракет збили системи ППО, однак додаткові деталі в ОВА озвучать згодом.

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