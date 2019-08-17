Нелегальное трудоустройство за границей приравнивается к рабству, – Шевцов

Среди наиболее острых проблем трудовых мигрантов: враждебное социальное окружение, чужой язык, отсутствие родных и друзей, сложности с работой и оформлением документов.

Человек, который выезжает за границу на заработки – выступает в роли просителя. Соответственно, и работодатели относятся к нему, как к жертве. Такое положение вещей приводит к огромному стрессу для трудовых мигрантов, рассказывает президент Киевской ассоциации психотерапии Алексей Шевцов.

"Конечно, это очень неприятно, это огромный стресс для человека, но большинство людей, которые выезжают на заработки – их это, к сожалению, ждет. Я уже не говорю о каких-то наших нелегалах, которые вообще там без документов. У которых забирают паспорта – это вообще ужас, это практически рабство, трудовое рабство", – говорит Шевцов.

По данным журналистов, среди наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются трудовые мигранты: враждебное социальное окружение, чужой язык, отсутствие родных и друзей, сложности с работой и оформлением документов. Вместе с тем, сами работники нередко становятся заложниками – фактически полностью зависимыми от доброй воли работодателя.

Именно с таким негативным опытом и связано разочарование по крайней мере части работников, которые решили вернуться и работать дома. С другой стороны, в Федерации работодателей Украины отметили, что процессу возвращения людей сейчас способствует повышение зарплат. А также другие меры стимулирования работников – уже со стороны бизнеса.

Однако, по словам главы совета Федерации работодателей Дмитрия Олейника, государство не должно пренебрегать базовыми для украинцев понятиями, такими, как безопасность.

"Государство не может пренебрегать условиями жизни, безопасностью, инфраструктурой, ростом социальных стандартов – они влияют на то, что человек решит для себя – остаться здесь или уехать", – подчеркнул Олийнык.