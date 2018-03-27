Нелегальное трудоустройство за границей приводит к неоплате труда и уголовным делам

Количество выданных приглашений на работу для украинцев в Польше уже превысило 1 миллион 700 тысяч, а через легальные компании трудоустроены всего 12 396 человек.

Об этом сообщил президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире программы "Гроші" на 1+1.

При этом нелегальные трудовые мигранты часто становятся жертвами разного рода афер – начиная от неоплаты их труда, заканчивая уголовными делами.

Так, согласно расследованию журналистов, приключения украинцев начинаются уже на этапе обращения в фирмы. Здесь от желающих работать за рубежом требуют стартовый взнос в несколько тысяч евро, но при этом никаких гарантий потенциальный трудовой мигрант не получает.

"Три тысячи евро на человека. Вы можете поверить в это счастье? Запомните, никогда и никому не платите до подписания договора. И хотя здесь нас уверяют в безопасности наших финансовых вложений, десятки обманутых работников утверждают обратное. В придачу вы не только можете стать жертвой мошенников, а даже соучастником преступления", – сообщают авторы материала.

Компании по трудоустройству предлагают также фальшивые ID-карты и даже гражданство других стран. Об этом журналисты узнали, попробовав самостоятельно устроиться на работу и сняв этот процесс на скрытую камеру.

Представитель агентства: "Что предствляет собой гражданство ЕС? Свидетельство о рождении вам дают, ID-карту, это внутренний паспорт и загранпаспорт. Это их прописка там будет. Отдельно еще будет 300 евро за водительское удостоверение получить".

Однако, по словам эксперта, такая деятельность легко может вылиться в реальное уголовное дело.

"Компании, которые предлагают получение гражданства Румынии, на 90% это обычные мошенники. Если в реальности начнется проверка и выяснится, что никакой бабушки, никаких дедушек у вас не было, то это уже соучастие в уголовном преступлении. Это подделка документов в том числе", – предупреждает президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.