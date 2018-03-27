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Нелегальне працевлаштування за кордоном призводить до несплати праці і кримінальних справ

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Працевлаштування за кордоном
Працевлаштування за кордоном / ckp.in.ua

Кількість виданих запрошень на роботу для українців в Польщі вже перевищила 1 мільйон 700 тисяч, а через легальні компанії працевлаштовано лише 12 396 осіб.

Про це повідомив президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник в ефірі програми "Гроші" на 1+1.

При цьому нелегальні трудові мігранти часто стають жертвами найрізноманітнішого роду афер починаючи від несплати їх праці, закінчуючи кримінальними справами.

Так, згідно з розслідування журналістів, пригоди українців починаються вже на етапі звернення до фірми. Тут з бажаючих працювати за кордоном вимагають стартовий внесок в кілька тисяч євро, але при цьому ніяких гарантій потенційний трудовий мігрант не отримує.

"Три тисячі євро на людину. Ви можете повірити в це щастя? Запам'ятайте, ніколи і нікому не платіть до підписання договору. І хоча тут нас запевняють у безпеці наших фінансових вкладень, десятки обдурених працівників стверджують зворотне. На додаток ви не тільки можете стати жертвою шахраїв, а навіть співучасником злочину", повідомляють автори матеріалу.

Компанії з працевлаштування пропонують також фальшиві ID-карти і навіть громадянство інших країн. Про це журналісти дізналися, спробувавши самі влаштуватися на роботу і знявши цей процес на приховану камеру.

Представник агентства: "Що включає собою громадянство ЄС? Свідоцтво про народження вам дають, ID-карту, це внутрішній паспорт і закордонний паспорт. Це їх прописка там буде. Окремо ще буде 300 євро за водійське посвідчення отримати".

Однак за словами експерта, така діяльність легко може вилитися в реальну кримінальну справу.

"Компанії, які пропонують отримання громадянства Румунії, на 90% це звичайні шахраї. Якщо в реальності почнеться перевірка і з'ясується, що ніякої бабусі, ніяких дідусів у вас не було, то це вже співучасть в кримінальному злочині. Це підробка документів в тому числі", попереджає президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Теги: Новини України безробіття Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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