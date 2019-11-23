Нелегальные поставки угля в ЕС: СБУ задержала организатора финансирования боевиков
Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Говорится о незаконной добыче на временно оккупированных территориях угля и дальнейшей его поставки в Украину и страны Европы.
Следователи установили, что организаторы схемы зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.
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Через них дельцы поставляли на подконтрольную территорию Украины продукцию, добытую на захваченных членами незаконных вооруженных формирований украинских угольных объединений, расположенных на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Так называемые налоги они вносили в бюджеты псевдореспублик.
В Украине продукция поступала, как якобы добытая на территории России. В дальнейшем дельцы по поддельным документам реализовывали уголь украинским ТЭЦ и в страны ЕС.
Следователями Главного следственного управления СБУ, за процессуальным руководством Генеральной прокуратуры, одному из участников нелегального бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Что известно о торговле между Украиной и оккупированным Донбассом?Официально Украина прекратила любую торговлю с временно неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей в 2017 году. До этого с 26 декабря 2016 года блокада Донбасса осуществлялась в форме общественной акции.
Блокада предусматривает прекращение движения грузов через линию разграничения на Донбассе, в частности угля и продуктов питания. Именно поэтому уголь из оккупированного Донбасса частично начал поставляться в Украину через Россию.
Белорусские журналисты заявляли, что объемы поставок каменного угля в Украину за год выросли в 800 раз, а антрацита в 307 раз. При этом, в Беларуси нет залежей ни каменного угля, ни антрацита. Правительство Украины отрицало, что оккупированные районы Донбасса торгуют углем через Беларусь.
Кроме того, глава "ДТЭК" Ахметова сообщал, что боевики продали около 2 миллионов тонн угля в страны ЕС через Россию.