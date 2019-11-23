Нелегальні поставки вугілля до ЄС: СБУ затримала організатора фінансування бойовиків

Служба безпеки України блокувала масштабний механізм фінансування терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Мовиться про незаконний видобуток тимчасово окупованих територіях вугілля та подальшого його постачання до України та країн Європи.

Слідчі встановили, що організатори схеми зареєстрували в Україні низку комерційних структур. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки.

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Через них ділки постачали на підконтрольну територію України продукцію, видобуту на захоплених членами незаконних збройних формувань українських вугільних об’єднань, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. Так звані податки вони вносили до бюджетів псевдореспублік.

В Україну продукція надходила, як нібито видобута на території Росії. Надалі ділки за підробленими документами реалізовували вугілля українським ТЕЦ та до країн ЄС.

Слідчими Головного слідчого управління СБУ, за процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури, одному з учасників нелегального бізнесу оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Що відомо про торгівлю між Україною та окупованим Донбасом?Офіційно Україна припинила будь-яку торгівлю з тимчасово непідконтрольними районами Донецької та Луганської областей у 2017 році. До цього з 26 грудня 2016 року блокада Донбасу здійснювалась у формі громадської акції.



Блокада передбачає припинення руху вантажів через лінію розмежування на Донбасі, зокрема вугілля та продуктів харчування. Саме через це вугілля з окупованого Донбасу частково почало постачатися до України через Росію.

Білоруські журналісти заявляли, що обсяги постачання кам’яного вугілля до України за рік зросли у 800 разів , а антрациту у 307 разів. При цьому, у Білорусі немає покладів ані кам’яного вугілля, ані антрациту. Уряд України заперечував, що окуповані райони Донбасу торгують вугіллям через Білорусь.

Окрім того, голова "ДТЕК" Ахметова повідомляв, що бойовики продали близько 2 мільйонів тонн вугілля до країн ЄС через Росію.