Неля Штепа заявила, что снова пойдет в мэры Славянска: видео

Бывшая глава Славянска Неля Штепа сообщила, что снова будет баллотироваться в мэры. Ведь не нарушает никаких обязательств, наложенных на нее судом по делу о сепаратизме.

О своих намерениях Штепа сообщила местному телеканалу С-плюс.

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Те, кто надеется, что меня закроют, и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы, расслабьтесь,

– заявила Штепа.

Она добавила, что никому не удастся ей помешать. Потому что она действует в рамках закона и не нарушает обязательства, наложенные на нее судом. "Я не делаю никаких противоправных действий, я не пью, не употребляю наркотики, веду моральный образ жизни", – отметила экс-глава Славянска.

По ее словам, она была лучшей главой горсовета города. К ней до сих пор обращаются за помощью местные жители.

О своих планах возглавить Славянский городской совет Штепа заявляла еще в 2018 году. Эту же должность она занимала раньше в 2010-2014 годах.

Неля Штепа рассказала о намерении идти в мэры Славянска: смотрите видео (с 26:15)

Важно! Украина выплатила Неле Штепе 3600 евро компенсации. Такое решение принял Европейский суд по правам человека.

Что известно о деле Нели Штепы?СБУ начала следствие против нее в апреле 2014 года, арестовали бывшую главу Славянска в июле этого же года. На суде она поясняла, что призывала Путина ввести войска в Славянск под принуждением террористов. Свое интервью российским пропагандистским каналам назвала сделанным "под дулом автомата".



Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года. А 20 сентября 2017 года выпустили из СИЗО под домашний арест.



За время рассмотрения дело Штепы сменило 5 районных судов и 11 составов суда. Подсудимая виновной себя не считает. В случае признания судом вины Штепы ей грозит пожизненное заключение. Следующее заседание запланировано на 10:00 11 февраля.