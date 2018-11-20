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      Нелюди, которые убивали людей на Майдане должны понести наказание, – Садовый

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      Накануне 5 годовщины Революции Достоинства в Украине городской глава Львова и лидер объединения "Самопомич" Андрей Садовый отметил, что до сих пор те, кто отдавали приказы стрелять в мирных протестующих на Майдане и исполнители этих преступлений не понесли наказания.

      Он отметил, что очень хотел бы, чтобы эти преступники были наказаны за свое преступление.

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      Я бы очень хотел, чтобы те нелюди, которые давали приказы стрелять, те, кто убивал, понесли реальное наказание. Если мы хотим справедливости, то должно быть честное правосудие и должно быть наказание,
      – заявил Садовый.

      Отметим, что 21 ноября будет 5 годовщина с начала Революции Достоинства в Украине. Осенью 2013 года мирные протестующие вышли на центральную площадь Киева, чтобы выразить свой протест против чиновников. Уже в ночь на  30 ноября спецотряд "Беркут" жестоко разогнал студентов, находившихся на Майдане. В результате кровопролитного разгона тогда пострадали около 80 человек.

      Смотрите видео: Андрей Садовый о Революции Достоинства

      Дерзкие действия "Беркута" и тех, кто отдал приказ о зачистке Майдана, возмутили людей по всей Украине, они начали массово выезжать на протест в столицу и выходить на улицы своих городов. Так начиналась Революция Достоинства.

      Самыми кровавыми в Киеве были 18 - 21 февраля, тогда безоружных протестующих расстреляли, погибли около 76 человек. Всего на Майдане погибли более ста мирных протестующих.

      Напомним, что 21 ноября в Киеве будут отмечать годовщину начала Евромайдана. В этот день в 17:30 состоится концерт "Путь достоинства" в Украинском доме, а в 19:00 в Художественном Арсенале будет выставка с участием художников из 15 стран мира.

      Что такое Евромайдан или Революция Достоинства?
      Акции протеста в Украине в 2013-2014 годах против коррупции, произвола правоохранительных органов и сил спецназначения, а также в поддержку европейского вектора внешней политики Украины. Из-за столкновений активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева погибли более 100 участников протестов. Погибших во время Революции Достоинства стали называть Небесной сотни.

      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Садовой Небесная Сотня Евромайдан
      Источник: 24 канал
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