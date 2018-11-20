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      Нелюди, які вбивали людей на Майдані мають понести покарання, – Садовий

      32 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Напередодні 5 річниці Революції Гідності в Україні міський голова Львова та лідер об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий наголосив, що досі ті, хто віддавали накази стріляти у мирних протестувальників на Майдані та виконавці цих злочинів не понесли покарання.

      Він зазначив, що дуже хотів би, щоб ці злочинці були покарані за свій злочин.

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      Я би дуже хотів, щоб ті нелюди, які давали накази стріляти, ті, хто вбивав, понесли реальне покарання. Якщо ми хочемо справедливості, то має бути чесне правосуддя і має бути покарання,
      – заявив Садовий.

      Зазначимо, що 21 листопада минає 5 річниця від початку Революції Гідності в Україні. Восени 2013 року мирні протестувальники вийшли на центральну площу Києва, щоб висловити свій протест проти чиновників. Вже в ніч на 30 листопада спецзагін "Беркут" жорстоко розігнав студентів, які перебували на Майдані. В результаті кровопролитного розгону тоді постраждали близько 80 осіб.

      Дивіться відео: Андрій Садовий про Революцію Гідності

      Зухвалі дії "Беркуту" та тих, хто віддав наказ про зачистку Майдану, обурило людей по всій Україні, вони почали масово виїжджати на протест до столиці та виходити на вулиці власних міст. Так розпочиналася Революція Гідності.

      Найкривавішими у Києві були 18 – 21 лютого, тоді беззбройних протестувальників розстріляли, загинуло близько 76 осіб. Загалом на Майдані загинули понад сто мирних протестувальників.

      Нагадаємо, що 21 листопада у Києві відзначатимуть річницю початку Євромайдану. У цей день о 17:30 відбудеться концерт "Шлях гідності" в Українському домі, а о 19:00 в Мистецькому Арсеналі буде виставка за участі художників з 15 країн світу.

      Що таке Євромайдан або Революція Гідності?Акції протесту в Україні у 2013-2014 роках проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Через зіткнення активістів Євромайдану з силовиками в центрі Києва загинули понад 100 учасників протестів. Загиблих Революції Гідності почали називати Небесною Сотнею.

      Теги: Новини України Новини політики Євромайдан Небесна Сотня Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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