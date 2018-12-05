Нельсон Мандела – сорвиголова, всколыхнувший мир, но так и не ставший счастливым

В 1918 году закончилась Первая мировая война, унесшая жизни десяти миллионов солдат и мирных жителей, миром прокатилась крупнейшая в истории пандемия гриппа, которая истребила почти сто миллионов людей, а еще – родился Нельсон Мандела. Нет, связи между этими событиями нет. Кроме одного – человечество говорит о них уже сто лет как о символах своей эпохи.

И если войны и эпидемии вспоминают только в негативном ключе, то Мандела стал олицетворением несокрушимой борьбы с несправедливостью и примером интеллектуала, который выбросил меч и словом срубил голову Гидры.

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5 декабря 2013 года Нельсон Мандела умер в возрасте 95 лет. В течение жизни он был правозащитником, террористом, заключенным, президентом, но всегда – лидером.

"Нужно учиться не ненависти, а любви"

Мандела принадлежал к династии тембу, что фактически правила на востоке ЮАР, но по праву рождения не мог претендовать на лидерство, ведь происходил из младшей ветви. Впрочем, членство в Тайном совете династий Нельсон имел, что давало ему возможность получить образование. Для чернокожего в начале ХХ века в ЮАР это уже было немалым достижением. Но не для Манделы.

"Говорите не человеку. Говорите его сердцу"

Уже на первом курсе университета он участвовал в студенческих протестах, а затем и вообще оставил учебу и бежал в Йоганесбург, где работал охранником на золотодобывающей шахте. Оттуда его выгнали – руководитель шахты узнал, от чего на самом деле сбежал Мандела. Оказывается, его опекун приготовил парню выгодную партию для женитьбы, а Нельсон не оценил подарка. Нарушение традиции – это таки преступление для консервативного южноафриканского общества.

"Мало просто сбросить оковы, надо уметь уважать свободу других"

Выбраться из нищеты помогли друзья, которых Нельсон получал чрезвычайно легко. От работы клерком в юридической фирме до лидера Молодежной лиги АНК прошло почти 10 лет. За это время Мандела эволюционировал от экспрессивного поклонника мирных протестов и примера Ганди к воинственно настроенного против власти и уверенного в своих убеждениях человека.

Что такое АНК?

Африканский национальный конгресс – старейшая политическая организация африканского населения ЮАР, целью которой была ликвидация апартеида и борьба за демократическое общество. Члены организации боролись за свои права в основном путем мирных демонстраций.

"Быть мужественным – это не забыть страхи, а одолеть их"

Сперва отвага Манделы заключалась не в войне против власти. Он совершил невозможное – создал юридическую фирму, которая бесплатно помогала местному населению. И это – во времена апартеида, который стартовал в 1948 году с запрета смешанных браков, а перерос в создание резерваций с чернокожим и абсолютно бесправным в стране населением. Власть расценила такую деятельность как государственную измену. Пять лет длились суды, Мандела и еще 150 фигурантов дела оправдали.

"Лидер не только указывает путь, но и помогает по нему идти"

Мандела был лидером, и от него ждали решительных действий. В 50-60-е годы в нескольких странах Африки прошли революции против колониальных хозяев. Судан, Гана, Нигерия, Конго сбросили фактических рабовладельцев и стали независимыми и африканскими. Чего-то подобного ожидали и в ЮАР, обращая глаза к Манделе. И Нельсон действительно пришел к осознанию необходимости вооруженной борьбы. Он создал и возглавил организацию "Копье нации", которая фактически вела партизанскую войну против правительственных войск и правоохранителей. Конечно, страдали и мирные жители. Этим оправдывалась помощь со стороны ЦРУ во втором задержании Манделы.

"Тюрьма воспитала во мне президента"

Некоторые из современных потенциальных кандидатов в президенты Украины могли бы использовать эти слова Манделы в своей кампании. И стоит напомнить, что Мандела провел в тюрьме 27 лет, 18 из которых – в одиночной камере с правом написать два письма в год. И в течение этого времени сумел не только заочно закончить Лондонский университет, но и стать лидером африканского населения ЮАР.

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А Нельсон попал за решетку не за "политику", и не за хищение бюджетных средств, а за то, что разочаровался в мирной борьбе за права чернокожих и готовил, вместе с коллегами, ряд террористических актов. К слову, США исключили Манделу из списка опасных для мира террористов аж в 2008 году, как подарок на 90-летие южноафриканскому политику, который давно находился на пенсии.

"Если что-то кажется невозможным – сделай это"

В 1990 году СССР был на грани разрушения, и ПАР потеряла опору в международной политике. Под давлением обстоятельств президент страны легализовал АНК и выпустил на волю заключенных в делах, связанных с конгрессом. Мандела в речи первого дня свободы пообещал продолжить борьбу – в частности, за право чернокожего населения голосовать на выборах. Несколько лет продолжался хаос, бунты и восстания, в которых Мандела обвиняет власть. Наконец, в 1993 году Мандела получает Нобелевскую премию мира, а в 1994 становится избранным президентом ЮАР.

"Себя изменить труднее, чем мир"

Мандела изменил страну. За 5 лет президентства он воплотил ряд реформ. В частности, появились бесплатная медицина для детей и беременных, бесплатное и обязательное образование для детей до 14 лет, равенство при устройстве на работу, невзирая на цвет кожи, дотации для сельских жителей и тому подобное. Кроме того, строились больницы, школы, страна телефонизировалась и электрифицировалась. Но Мандела не изменил себе. Доходы граждан ЮАР упали на 40%. Мандела оставался борцом за справедливость, правозащитником, противником социального неравенства, но не экономистом.

"Обижаться – значит, играть на руку врагам"

За всю жизнь Нельсон Мандела нажил состояния аж на четыре миллиона долларов, которые, согласно завещанию, справедливо распределил между родственниками, политическими друзьями и учебными заведениями.

"Если ты счастлив, то не имеешь нужды что-то кому-то доказывать"

Мандела верил, надеялся и работал, чтобы воплотить свои мечты и убеждения. Он преодолел страшного и жестокого врага – апартеид. Но у Гидры выросли новые головы – безудержный рост преступности и эпидемия ВИЧ-инфекции. Ежегодно ЮАР лидирует в рейтингах стран с наибольшим количеством убийств и ограблений, счет которых идет на десятки тысяч. "Белый" расизм изменил "черный" – жители ЮАР ведут борьбу как против чернокожих мигрантов из соседних стран, так и с белым населением: тысячи убитых белых фермеров, которые в основном давали работу чернокожим крестьянам, и, по разным данным, от 250 до 750 тысяч беженцев. А все богатства страны – драгоценные камни, уран и т. п – под контролем олигархов и иностранных корпораций.

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Поэтому сегодня ЮАР – страна, в которой опасно жить каждому. В "посляманделле" население страны уменьшилось с 50 до 40 миллионов, из которых четверть живут на доллар в день и еще почти четверть – носители ВИЧ-инфекции. Это совсем не та ситуация, которая бы сделала Манделу счастливым.