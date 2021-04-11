Владимир Зеленский в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей почтил память убитых украинцев. Президент Украины подчеркнул, что важно помнить каждого сына и дочь Украины.

От имени президента Украины к мемориальному комплексу "Бабий Яр" в Киеве возложили цветы.

Важно Аушвиц начинался не в Аушвице: ONUKA помянула жертв Холокоста

Владимир Зеленский заявил, что в годы Второй мировой войны в нацистских лагерях, застенках, на каторжных работах Украина потеряла множество своих сыновей и дочерей

Мы помним о них всех. В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов,

– отметил украинский лидер.

Также состоялось возложение цветочных композиций к памятному знаку погибшим в Сырецком концентрационном лагере и памятному знаку "Память ради будущего" на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Что стоит знать об этом дне

Источник: Армия Inform

11 апреля во всем мире отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта дата появилась в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд , которое состоялось 11 апреля 1945 года.

, которое состоялось 11 апреля 1945 года. Система концлагерей, выстроенная нацистской Германией, является одной из самых ужасных и уродливых вещей, до которых докатилось человечество. После прихода к власти нацистов во главе с Гитлером борьба с инакомыслием сразу приобрела крайне жестокие формы.

Всего нацисты построили 14 033 концлагеря. На территориях, подконтрольных гитлеровцам, в концлагерях, лагерях смерти, тюрьмах находилось более 20 миллионов человек из 30 стран мира. 12 миллионов не дожили до освобождения. Среди погибших – 5 миллионов граждан СССР, а также 6 миллионов евреев из разных стран.



Зеленский почтил память жертв нацистских концлагерей / Фото ОП