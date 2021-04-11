Володимир Зеленський у Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів вшанував пам'ять замордованих українців. Президент України наголосив, що важливо пам'ятати кожного сина та доньку України.

Від імені президента України до Меморіального комплексу "Бабин Яр" у Києві поклали квіти.

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Володимир Зеленський заявив, що у роки Другої світової війни у нацистських таборах, катівнях, на каторжних роботах Україна втратила безліч своїх синів і доньок

Ми пам'ятаємо про них усіх. У нинішні непрості й тривожні часи українці та весь цивілізований світ мають продемонструвати особливу єдність, щоб більше ніколи не допустити масштабної війни та навіть можливості повторення подібних жахіть,

– зазначив український лідер.

Також відбулося покладання квіткових композицій до пам'ятного знака загиблим у Сирецькому концентраційному таборі та пам'ятного знака "Пам'ять заради майбутнього" на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Що варто знати про цей день

Джерело: Армія Inform

11 квітня в усьому світі відзначають Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Ця дата з'явилася в пам'ять про повстання в'язнів концтабору Бухенвальд , яке відбулося 11 квітня 1945 року.

, яке відбулося 11 квітня 1945 року. Система концтаборів, вибудувана нацистською Німеччиною, є однією з найжахливіших і найпотворніших речей, до яких докотилося людство. Після приходу до влади нацистів на чолі з Гітлером боротьба з інакомисленням одразу набула вкрай жорстоких форм.

і найпотворніших речей, до яких докотилося людство. Після приходу до влади нацистів на чолі з Гітлером боротьба з інакомисленням одразу Усього нацисти збудували 14033 концтабори. На територіях, підконтрольних гітлерівцям, у концтаборах, таборах смерті, в’язницях перебувало понад 20 мільйонів осіб із 30 країн світу. 12 мільйонів не дожили до звільнення. Серед загиблих – 5 мільйонів громадян СРСР, а також 6 мільйонів євреїв з різних країн.



Зеленський вшанував пам'ять жертв нацистських концтаборів / Фото ОП