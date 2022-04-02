Зеленский отметил, что после оккупантов остается очень много опасностей, сообщает 24 канал. Они минируют дома, технику и даже тела убитых людей. Однако украинские защитники уверенно и осторожно продвигаются вперед.

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Впереди – сложные сражения

Президент отметил, что на территориях, которые возвращаются после боев, пока невозможно вернуться к обычной жизни. Надо подождать, пока нашу землю разминируют и прекратятся новые вражеские обстрелы.

"На востоке нашей страны ситуация остается крайне сложной. Российских военных нагоняют на Донбасс, на Харьковское направление. Они готовятся к новым мощным ударам", – добавил Зеленский.

Он отметил, что украинские защитники готовятся к еще более активной обороне. Они используют все возможности – как внутренние, так и внешние.

Еще раз подчеркиваю: впереди – сложные сражения. Сейчас еще нельзя думать, что мы уже прошли все испытания. Мы все хотим победы. Но когда она будет – каждый это увидит. Каждый это почувствует – что наступает мир,

– заявил президент.

Зеленский заметил, что разговаривал с президентом Франции Эмануэлем Макроном. В частности, они обсудили гуманитарную ситуацию в украинских городах, которые подвергаются обстрелам от оккупантов.

"Отдельно говорили о ситуации в Мариуполе. Для которой, я надеюсь, все же могут найтись решения. Европа не имеет права реагировать молчанием на происходящее с нашим Мариуполем. На эту гуманитарную катастрофу должен отреагировать весь мир", – добавил президент.

Глава государства рассказал, что 1 апреля работали гуманитарные коридоры в 3 областях – Донецкой, Луганской, Запорожской. Благодаря этому удалось спасти 6266 человек, в том числе 3071 жителя Мариуполя.

"Отдельно договариваемся о вывозе из города раненых и погибших. Наших военных, наших гражданских – всех граждан. Говорим об этом с Турцией как с посредником. Надеюсь, что в ближайшее время смогу сообщить о деталях", – подытожил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: