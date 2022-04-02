Зеленський зауважив, що після окупантів залишаються дуже багато небезпек, повідомляє 24 канал. Вони мінують будинки, техніку та навіть тіла убитих людей. Однак українські захисники впевнено та обережно просуваються вперед.

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Попереду – складні битви

Президент зазначив, що на територіях, які повертають після боїв, поки неможливо повернутися до звичайного життя. Треба почекати, поки нашу землю розмінують та припиняться нові ворожі обстріли.

"На сході нашої країни ситуація залишається вкрай складною. Російських військових наганяють на Донбас, на Харківський напрямок. Вони готуються до нових потужних ударів", – додав Зеленський.

Він зазначив, що українські захисники готуються до ще активнішої оборони. Вони використовують усі можливості – як внутрішні, так і зовнішні.

Ще раз підкреслюю: попереду – складні битви. Зараз іще не можна думати, ніби ми вже пройшли всі випробування. Ми всі хочемо перемоги. Але коли вона буде – кожен це побачить. Кожен це відчує – що настає мир,

– заявив президент.

Зеленський зауважив, що мав розмову з президентом Франції Емануелем Макроном. Зокрема, вони обговорили гуманітарну ситуацію в українських містах, які зазнають обстрілів від окупантів.

"Окремо говорили про ситуацію в Маріуполі. Для якої, я сподіваюся, все ж можуть знайтися рішення. Європа не має права реагувати мовчанням на те, що відбувається з нашим Маріуполем. На цю гуманітарну катастрофу повинен відреагувати увесь світ", – додав президент.

Глава держави розповів, що 1 квітня працювали гуманітарні коридори в 3 областях – Донецькій, Луганській, Запорізькій. Завдяки цьому вдалося врятувати 6266 людей, зокрема 3071 жителя Маріуполя.

"Окремо домовляємося про вивезення з міста поранених і загиблих. Наших військових, наших цивільних – усіх громадян. Говоримо про це з Туреччиною як з посередником. Сподіваюся, що найближчим часом зможу повідомити про деталі", – підсумував Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: