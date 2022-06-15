Об этом для 24 канала сказал политолог Николай Давыдюк. Он сказал, что Германия прикрывается другими странами.

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"Мешает то Швейцария, то Израиль. Потом дошло до того, что премьер-министр Испании Педро Санчес сказал: "Так нельзя себя вести со страной в войне. Обещать и ничего не делать". Германия предлагала Санчесу, что предложит оружие Украине, но Испания должна быть против", – сказал Давидюк.

Испания понимает, что Украина борется за правду

По его словам, Испания не будет играть в такие игры Германии и хочет помогать Украине даже несмотря на то, что не имеет больших инвестиций или, например, геополитических интересов. Санчес приехал в Бородянку и понял, что это как раз та страна, которая борется за свою независимость, справедливость и правду.

"Поэтому Санчес сказал, что будет помогать и в грязные игры Владимира Путина играть не собирается. Это действительно политическая позиция. Такой пока мы не видим у Шольца или Макрона", - отметил Давидюк.

Он рассказал, что Украине необходимо быть осторожной, чтобы не повторились все эти истории, когда Ангела Меркель подтолкнула Петра Порошенко подписывать не совсем выгодные соглашения.

Пусть отдают свои территории

Давидюк объяснил, что дипломаты очень часто помогают принимать правильные положительные решения. Он уверен, что нельзя делать так, чтобы диктатор и убийца побеждал детей.

"Ироды в сказках не побеждают, а в реальной жизни – подавно. Надо давить на европейцев, чтобы Путин терял лицо. Если они не хотят этого, то пусть отдают свои территории. Путину это понравится. Однако точно не нужно торговать украинскими людьми украинскими территориями" , – рассказал политолог.

Есть одна партия Путина

Германия сообщила, что планирует передать Украине реактивные системы залпового огня. Сначала говорили о 4 единицах, а теперь о 3. Однако возникает вопрос, когда оружие передадут. Давидюк сказал, что легко можно спрогнозировать завершение войны – именно тогда немцы отважятся передать Украине оружие.

Германия не хочет победы Украины и очень боится Путина. За последние 2 года у власти там 2 разных партий Меркель и Шольца. Хотя условно – это одна партия Путина,

– заявил Давидюк.

Он считает, что хоть пророссийская политика раздается в Берлине, но сам народ Германии очень сильно поддерживают Украину и хотят вступить в ЕС. Пророссийские элиты, которые научились пользоваться газовыми бюджетами.

Обратите внимание – Николай Давидюк о действиях Германии: смотрите видео