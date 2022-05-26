Такое мнение в интервью 24 каналу высказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что знает об этом по собственному опыту.

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У немцев вина за Вторую мировую войну, – Данилов

По словам секретаря СНБО, ему бы очень хотелось, чтобы немцы в конце концов прекратили колебания по поводу темы вооружения украинской армии и окончательно стали на сторону света в кровавой войне России против Украины.

Также глава Совета нацбезопасности и обороны вспомнил, как было очень много встреч с послами почти всех стран-членов НАТО еще перед полномасштабным вторжением России – после 30 октября 2021 года, когда в западных СМИ стали говорить о возможном наступлении.

Я себе осознал одну такую довольно неприятную вещь, общаясь с немцами. Они нас считают россиянами,

– отметил Данилов.

Он добавил, что граждане Германии не считают, что украинцы являются отдельной нацией, народом. Мол, считают, что украинцы с россиянами совершенно одинаковые.

"У них (немцев – 24 канал) есть определенная вина за Вторую мировую войну. Они считают, что они, извиняясь перед россиянами, они извинились и перед нами. Это мое мнение не как секретаря СНБО, а как гражданина и патриота", – отметил. глава СНБО.

Полное интервью Алексея Данилова 24 канала: смотрите видео

Данилов также отметил, что очень многие немцы ошибаются, что мы к россиянам не имеем никакого отношения. Мы просто разные, подчеркнул он.

"У нас чувство воли является вопросом №1. Для них никогда такого ощущения не было. Для них есть чувство раба и чувство хозяина-царя для того, чтобы бить лоб", – пояснил секретарь СНБО.

Он также проанализировал, что россияне действительно постоянно выбирают себе "царей", а затем через некоторое время говорят, что это были изверги. Именно поэтому немецкое видение украинцев совершенно ошибочно.

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