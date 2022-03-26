В сети обнародовали видео, где двое старших мужчин, не сдерживая эмоций, рассказали о пережитом.
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Издевательства оккупантов
Один из мужчин говорит, что россияне поубивали всех людей.
Это сволочи, это гады, паразиты. Если воюешь с войсками – не воюй с людьми. Понимаете, убивают всех. Это хуже фашистов,
– подчеркнул он.
Другой добавил, что видел наступление немцев. Они так над людьми не издевались.
В Мелитополе россияне собирают глав ОСМД и выспрашивают, "где живут фашисты":