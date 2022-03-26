У мережі оприлюднили відео, де двоє старших чоловіків, не стримуючи емоцій, розповіли про пережите.

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Знущання окупантів

Один з чоловіків каже, що росіяни повбивали всіх людей.

Це сволоти, це гади, паразити. Якщо воюєш з військами – не воюй з людьми. Розумієте, вбивають усіх. Це гірше за фашистів,

– наголосив він.

Інший додав, що бачив наступ німців. Вони так над людьми не знущалися.

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