Однак від потужного вибуху не вціліли майже жодні вікна, а деякі балкони геть попадали. На землі можна побачити розкидані дитячі речі. Журналісти сайту 24 каналу поспілкувалися з киянами про жахливу ніч, коли стався руйнівний вибух.

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Спогади киян

Мешканка Києва Марина проживає зовсім неподалік. Жінка пригадала, що вибух стався близько 5 ранку.

Говорять, що цей будинок будуть зносити. Вибух був дуже-дуже сильним. Такий був гучний звук, що важко й передати. Будинок затрясся, я зіскочила з ліжка і подивилась в далечінь. Я побачила величезний вогняний шар. Я впала на підлогу і почала будити дитину. Кричу: "Іване, підйом! Щось зірвалося дуже сильно",

– сказала вона.

Будинок у Києві, в який влучив російський снаряд 14 березня / Фото Аліни Туришин, 24 канал

За словами Марини, вони пролежали на підлозі кілька хвилин. Потім її син Іван пішов на вулицю.

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Це було страшно

Він зателефонував мені й сказав: "Мамо, стався дуже великий вибух, тут багато пожежників та поліції". Це тривало близько трьох годин, ця пожежа. На другий день я вийшла і подивилася на те, що відбулося. Це було дуже страшно, було все розгромлене, рятувальні служби все розбирали. Все виносили, ми допомагали все це прибирати,

– зазначила вона.

Поруч у дворі стоять автомобілі, які згоріли під час влучення снаряду / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Мешканець столиці Михайло розповів, що проживає у сусідньому будинку. Переїхав сюди з Дарницького району до свого друга. Думав, що це буде більш безпечно, оскільки його квартира знаходиться на 20-му поверсі. Чоловік розповів, що щоночі чутно вибухи та постріли.

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