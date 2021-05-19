Сообщается, что 19 мая она обратилась к канцлеру Ангеле Меркель с просьбой отправить ее в отставку.
Читайте также НАОКВО будет обжаловать решение суда относительно плагиата в работах Шкарлета
Франциска Гиффей стала федеральным министром по делам семьи в марте 2018 года, а с ноября 2020 была главой немецкой СДПГ Берлина.
Плагиат в диссертации
Дискуссии вокруг диссертации длятся много месяцев и уже привели к тому, что чиновница не выдвинула свою кандидатуру на пост главы Социал-демократической партии Германии.
В ноябре 2020 года на фоне скандала она отказалась от ученой степени доктора наук. Федеральный университет Берлина провел повторную проверку работы и сообщил, что докторская степень будет отозвана.
Между тем в Украине
К теме Сколько плагиата в докторской диссертации Шкарлета: шокирующие цифры