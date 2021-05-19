Сообщается, что 19 мая она обратилась к канцлеру Ангеле Меркель с просьбой отправить ее в отставку.

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Франциска Гиффей стала федеральным министром по делам семьи в марте 2018 года, а с ноября 2020 была главой немецкой СДПГ Берлина.

Плагиат в диссертации

Дискуссии вокруг диссертации длятся много месяцев и уже привели к тому, что чиновница не выдвинула свою кандидатуру на пост главы Социал-демократической партии Германии.

В ноябре 2020 года на фоне скандала она отказалась от ученой степени доктора наук. Федеральный университет Берлина провел повторную проверку работы и сообщил, что докторская степень будет отозвана.

Между тем в Украине

В Украине в плагиате подозревается действующий министр образования и науки Сергей Шкарлет. В частности, иностранные эксперты в прошлом году признали, что в работах Шкарлета есть плагиат.

Однако это не помешало нардепам в декабре 2020 года назначить его на должность главы Министерства образования и науки. Кандидатуру поддержали 226 депутатов.

Сергей Шкарлет требует удалить публикации, в которых ученые исследовали его работы на наличие плагиата. Через своего адвоката он оказывает давление на ученых.

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