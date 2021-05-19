Повідомляється, що 19 травня вона звернулася до канцлерки Ангели Меркель з проханням відправити її у відставку.
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Франциска Гіффей стала федеральним міністром у справах сім'ї у березні 2018 року, а з листопада 2020 року була главою німецької СДПН Берліна.
Плагіат у дисертації
Дискусії навколо дисертації тривають багато місяців і вже призвели до того, що чиновниця не висунула свою кандидатуру на пост глави Соціал-демократичної партії Німеччини.
У листопаді 2020 року на тлі скандалу вона відмовилася від наукового ступеня доктора наук. Федеральний університет Берліна провів повторну перевірку роботи і повідомив, що докторський ступінь буде відкликано.
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