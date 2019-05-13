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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Немецкая полиция расследует загадочное убийство из арбалета в пансионате

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      Полиция нашла тела трех жертв в одном номере
      Полиция нашла тела трех жертв в одном номере / Ілюстративне фото

      Тройное убийство из арбалета произошло в немецком городе Пассау. Местная полиция ломает голову над тем, что могло быть причиной и кто виновник преступления.

      Жертвами загадочного убийства стали две женщины и мужчина. Они заселились в пансионат за день до убийства и планировали провести в этом месте три дня. На следующий день горничная обнаружила тела в их номере.

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      Издание Passauer Neue Presse сообщает, что на месте преступления полиция нашла два арбалета. В телах жертв также были обнаружены стрелы. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

      Одной из версий является конфликт между людьми, в результате которого могло произойти убийство. Другой является версия о четвертом неизвестном, который мог совершить преступление. Любые мотивы пока остаются неизвестными, а полиция проводит расследование.

      Осложняется оно тем, что клиенты пансионата очень скупо комментируют случившееся у них по соседству. Гостевой дом, где сняли комнату погибшие, расположен на краю леса, недалеко основного здания пансионата.

      Німеччина, загадкове вбивство, кримінал
      Пансионат, где в одной комнате было найдено трех погибших // Lino Mirgeler

      Известно, что погибшими являются 53-летний мужчина и две женщины в возрасте 33 и 30 лет. Они являются гражданами Германии. Все они приехали из разных мест и не понятно в каких отношениях находились.

      Сейчас тела погибших отправили на медицинскую экспертизу. Аутопсию должны сделать в понедельник. Она покажет время и окончательные причины смерти жертв.

      Стоит отметить, что в Германии арбалет можно свободно приобрести с 18 лет. Его не нужно дополнительно регистрировать и это еще больше усложняет расследование.

      blog_ava
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      Теги: Оружие Жертвы Криминальные новости
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