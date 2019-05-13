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      Німецька поліція розслідує загадкове вбивство з арбалета у пансіонаті

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      Поліція знайшла тіла трьох жертв в одному номері
      Поліція знайшла тіла трьох жертв в одному номері / Ілюстративне фото

      Потрійне вбивство з арбалета сталося в німецькому місті Пассау. Місцева поліція ламає голову над тим, що могло бути причиною та хто винуватець злочину.

      Жертвами загадкового вбивства стали дві жінки та чоловік. Вони заселилися в пансіонат за день до вбивства і планували провести в цьому місці три дні. На наступний день покоївка виявила тіла в їх номері.

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      Видання Passauer Neue Presse повідомляє, що на місці злочину поліція знайшла два арбалети. В тілах жертв також були виявлені стріли. Обставини події поки невідомі. 

      Однією з версій є конфлікт між людьми, внаслідок якого могло статися вбивство. Іншою є версія про четвертого невідомого, який міг вчинити злочин. Будь-які мотиви наразі залишаються невідомими, а поліція проводить розслідування.

      Ускладнюється воно тим, що клієнти пансіонату дуже скупо коментують те, що сталося у них по сусідству. Гостьовий будинок, де винайняли кімнату загиблі,  розташований на краю лісу, неподалік основної будівлі пансіонату.

      Німеччина, загадкове вбивство, кримінал
      Пансіонат, де в одній кімнаті було знайдено трьох загиблих // Lino Mirgeler

      Відомо, що загиблими є 53-річний чоловік і дві жінки у віці 33 і 30 років. Вони є громадянами Німеччини. Всі вони приїхали з різних місць і не зрозуміло в яких відносинах перебували.

      Наразі тіла загиблих відправили на медичну експертизу. Аутопсію повинні зробити у понеділок. Вона покаже час та остаточні причини смерті жертв.

      Варто зазначити що у Німеччині арбалет можна вільно придбати з 18 років. Його не потрібно додатково реєструвати і це ще більше ускладнює розслідування.

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      Теги: Кримінальні новини Жертви Зброя
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