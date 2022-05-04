Эти самолеты армии Германии были вынуждены помешать россиянам, чтобы они не нарушали воздушное пространство страны. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфир Bild.

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Почему этот шаг был вынужденным

Российский Ил после пересечения обширной территории международного воздушного пространства летел прямым курсом на немецкий остров. Когда был отдан приказ идентифицировать российский самолет, по тревоге подняли два истребителя Eurofighter.

Они приблизились к самолету ВВС России и предложили ему сопровождение в международное воздушное пространство. Воздушное судно страны-агрессора развернулось только после этого.



Расположение острова, куда летел Ил-20 / Изображение Bild

Журналисты Bild пообщались по этому поводу с военным экспертом. Он отметил, что истребители действительно требовалось поднять в небо, поскольку обычно "россияне так близко не подходят".