Ці літаки армії Німеччини були змушені завадити росіянам, щоб ті не порушували повітряний простір країни. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ефір Bild.

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Чому цей крок був вимушеним

Російський Іл-20 після перетину великої території міжнародного повітряного простору та летів прямим курсом на німецький острів. Коли був відданий наказ ідентифікувати російський літак, по тривозі підняли два винищувачі Eurofighter.

Вони наблизились до літака ВПС Росії та запропонували йому супровід у міжнародному повітряному просторі. Повітряне судно країни-агресора розвернулося лише після цього.



Розташування острова, куди летів Іл-20 / Зображення Bild

Журналісти Bild поспілкувалися щодо цього з військовим експертом. Він зазначив, що винищувачі дійсно було потрібно підняти в небо, оскільки зазвичай "росіяни так близько не підходять".

Що відомо про літаки Eurofighter

Це багатоцільові винищувачі четвертого покоління. Спершу їх конструювали, як винищувачі завоювання переваги в повітрі. Проте згодом модернізували та в літаках передбачили можливість і завдання ударів по наземних цілях.

Eurofighter є на озброєнні в кількох країн:

Великої Британії;

Німеччини;

Італії;

Іспанії;

Австрії;

Саудівської Аравії.

Відповідно до даних із відкритих джерел, у 2007 році кожен німецький винищувач цієї моделі коштував для країни 120 мільйонів євро. До цієї суми входила доставка, навчання персоналу і технічне обслуговування.