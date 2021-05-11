Католическая церковь в марте 2021 года заявила, что не будет благословлять однополые браки. Десятки немецких священников бросят вызов Ватикану и будут стримить благословение гей-пар в Zoom, Skype и на других платформах.

Какие еще интересные события произошли в мире по состоянию на вторник, 11 мая – читайте дальше.

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Новое заявление Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что экономическая прибыль для женщин снизилась из-за COVID-19. По ее словам, причиной является недостаточное количество вакцинированных людей. Она рассказала, что во время пандемии почти 5,5 миллиона женщин потеряли работу в США, и еще 4,7 миллиона во всем мире рискуют оказаться на грани бедности.

"Черный грибок" у тех, кто выздоровел от COVID-19

В Индии диагностируют мукомиркоз, или "черный грибок", у пациентов, которые выздоровели или выздоравливают от коронавируса. Это довольно редкая инфекция, вызываемая плесенью. Чтобы спасти некоторых больных, приходится удалять им глаза.

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Маск признался, что у него синдром Аспергера

Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск заявил, что у него синдром Аспергера – это нарушение развития в социальном взаимодействии. Об этом миллиардер рассказал в юмористической программе Saturday Night Live на телеканале NBC.

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В США хотят ввести расстрелы в смертную казнь

В Южной Каролине закончились дозы летальных инъекций, поэтому власть предложила соответствующий закон. Поэтому в американском штате начали думать над внедрением расстрелов в смертную казнь. Сейчас этот документ находится на рассмотрении.

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